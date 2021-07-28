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НАЗК взялося за декларацію Медведчука і ще 9 депутатів

28 липня, 13:48

Сергій Мартинець

Антикорупціонери з'ясовуватимуть, чи має Медведчук більше, ніж заробляє

У НАЗК перевірять, чи живе Віктор Медведчук за коштами. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Нещодавно Ілля Ківа і ще три нардепи отримали протоколи, а тепер Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій народного депутат Віктора Медведчука і ще дев'ятьох народних обранців.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, антикорупціонери перевіряють спосіб життя Медведчука на те, чи відповідає він його доходам.

На підставі високої посади НАЗК перевіряє декларації таких депутатів:

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Ще один нардеп Іван Чайківський проходить перевірку на підставі значної кількість ризиків, визначених у декларації за результатами автоматичного аналізу.

У чому звинувачують Віктора Медведчука

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

А 9 липня суд продовжив йому домашній арешт до 7 вересня.

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Джерело: Сьогодні

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