НАЗК взялося за декларацію Медведчука і ще 9 депутатів

У НАЗК перевірять, чи живе Віктор Медведчук за коштами. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Нещодавно Ілля Ківа і ще три нардепи отримали протоколи, а тепер Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій народного депутат Віктора Медведчука і ще дев'ятьох народних обранців.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Так, антикорупціонери перевіряють спосіб життя Медведчука на те, чи відповідає він його доходам.
На підставі високої посади НАЗК перевіряє декларації таких депутатів:
- Миколи Стефанчука;
- Наталії Піпи;
- Олега Марусяка;
- Вадима Струневича;
- Людмили Буймістер;
- Сергія Кузьміних;
- Ігоря Молотка;
- Іванни Клімпуш-Цинцадзе.
Ще один нардеп Іван Чайківський проходить перевірку на підставі значної кількість ризиків, визначених у декларації за результатами автоматичного аналізу.
У чому звинувачують Віктора Медведчука
Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:
- замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
- Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.
А 9 липня суд продовжив йому домашній арешт до 7 вересня.
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