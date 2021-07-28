НАЗК взялося за декларацію Медведчука і ще 9 депутатів

Антикорупціонери з'ясовуватимуть, чи має Медведчук більше, ніж заробляє

У НАЗК перевірять, чи живе Віктор Медведчук за коштами. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Нещодавно Ілля Ківа і ще три нардепи отримали протоколи, а тепер Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій народного депутат Віктора Медведчука і ще дев'ятьох народних обранців.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, антикорупціонери перевіряють спосіб життя Медведчука на те, чи відповідає він його доходам.

На підставі високої посади НАЗК перевіряє декларації таких депутатів:

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Миколи Стефанчука;

Наталії Піпи;

Олега Марусяка;

Вадима Струневича;

Людмили Буймістер;

Сергія Кузьміних;

Ігоря Молотка;

Іванни Клімпуш-Цинцадзе.

Ще один нардеп Іван Чайківський проходить перевірку на підставі значної кількість ризиків, визначених у декларації за результатами автоматичного аналізу.

У чому звинувачують Віктора Медведчука

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

А 9 липня суд продовжив йому домашній арешт до 7 вересня.