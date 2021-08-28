Нардеп сделала Ганапольскому замечание за высказывание "Путин – х**ло"

Ведущий Ганапольский считает, что не ему должны делать замечания по нецензурному высказыванию в адрес Путина
Народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Василевськую-Смаглюк смутило произнесенное во время телевизионного эфира известное в народе высказывание "Путин – х**ло". Соответствующее замечание она сделала во время прямого эфира ведущему ток-шоу на телеканале "Прямой" Матвею Ганапольскому.
"Возможно, малолетние зрители смотрят вашу программу", – заметила нардеп.
Ганапольский: Когда Прилепин будет лежать с пулей во лбу, в РФ будут кричать, что украинцы убили великого русского писателя
Ведущего такое замечание смутило: "Вы бы лучше говорили на реакцию властей, а не про то, что я сказал про президента России. Или сделали замечание воякам, которые шли по улице, где было много детей, и пели песню про Путина, который есть вот этим вот".
Напомним, что известное в народе высказывание часто выкрикивают во время футбольных матчей фанаты украинских клубов.
- В июне болельщики сборной Украины во время матча против Австрии исполнили песню о президенте России. Матч транслировался на российском ТВ и скандальная песня попала в эфир без цензуры.
- В апреле в Харькове фанаты футбольной команды "Металлист" на площади Конституции провели акцию по поводу пятилетия знаменитой песни-слогана.
- А в Испании во время отборочного матча на Евро-2016 делегацию сборной Украины встречали караваем и этой же песней.