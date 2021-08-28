Нардеп зробила Ганапольському зауваження за висловлювання "Путін – х**ло"

Ведучий Ганапольський вважає, що не йому повинні робити зауваження по нецензурному вислову на адресу Путіна
Народного депутата від "Слуги народу" Ольгу Василевську-Смаглюк збентежило вимовлене під час телевізійного ефіру відого в народі висловлювання "Путін – х**ло". Відповідне зауваження вона зробила під час прямого ефіру ведучому ток-шоу на телеканалі "Прямий" Матвію Ганапольському.
"Можливо, малолітні глядачі дивляться вашу програму", – зауважила нардеп.
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Ведучого таке зауваження збентежило: "Ви б краще говорили на реакцію влади, а не про те, що я сказав про президента Росії. Або зробили б зауваження воякам, які йшли по вулиці, де було багато дітей, і співали пісню про Путіна, який є ось цим".
Нагадаємо, що відомий в народі вислів часто вигукують під час футбольних матчів фанати українських клубів.
- У червні вболівальники збірної України під час матчу проти Австрії виконали пісню про президента Росії. Матч транслювався на російському ТБ і скандальна пісня потрапила в ефір без цензури .
- У квітні в Харкові фанати футбольної команди "Металіст" на площі Конституції провели акцію з приводу п'ятиріччя знаменитої пісні-слогану.
- А в Іспанії під час відбіркового матчу на Євро-2016 делегацію збірної України зустрічали короваєм і цієї ж піснею.