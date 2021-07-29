"Нас предали!": эмоциональный пост Гопко об Украине, который затронул всех

Партнеры Украины, которые так учили нас демократии, оказались слабыми и продажными – обменяли ценности на деньги

Анна Гопко. Фото: facebook.com/hanna.hopko

Народный депутат VIII созыва, экс-председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко не сдержала эмоций от последних событий вокруг Украины и "предательского" отношения западных союзников к нашей стране. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила главную истину, что Украине никто не поможет, кроме ее самой.

"Нас предают, нас бросают. Нам врут в глаза, оправдывая свое служение Мамоне (богатым и сильным мира сего) псевдоаргументамы. Это так противно и цинично. Нас пытаются еще сделать виновными в том, что нас бросили. Грубо и жестко. Наши партнеры, которые претендовали учить нас демократии, оказались слабыми и продажными – обменяли ценности на деньги. Нам ничего не остается, как в очередной раз выучить урок и понять, что мы нужны только Господу, себе и будущим поколениям, которые должны подготовить и научить быть другими и не делать ошибок, которые слишком дорого стоят. Не просто выжить, а стать успешными", – написала Гопко.

Что о "зраде" думают украинцы

"Считаются только с сильными и упорными, это аксиома", – написал в комментариях политический эксперт Евгений Магда.

Также пользователи Сети говорят, что "Украина выстоит тогда, когда научится быть агрессивной и жестокой, тогда и перестанет быть жертвой".

"Слишком много уроков истории. К сожалению, уроки не осознали, не выучили, не исправили".

Реклама

"Думать надо было не "казаком" Байденом, а прагматично. Трамп пушил нефтегазовую сферу, а значит конкурент России. И давил на Германию. Байден наоборот заявлял, что будет искать консенсус с Германией, и будет тормозить американских нефтяников".

"Как бросили Чехию в 1938-м. И привело это к мировой войне. Монстра досыта накормить нельзя. Ничему не учимся".

Что могло так задеть Анну Гопко? Например, недавно США и Германия заключили сделку по "Северному потоку – 2", чем, по сути, дали "зеленый свет" России на запуск газопровода, которые угрожает энергетической безопасности Европы и Украины. И это основные союзники Украины.

А в июне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель даже пытались пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит ЕС, что резко восприняли не только в Украине, но и в самом Евросоюзе.

Читайте также в нашем материале, чем "Северный поток – 2" выгоден Западу и опасен для Украины.