Нашли в петле родные. В Тернополе 15-летняя школьница совершила самоубийство

Девушка не оставила предсмертную записку/Коллаж: Сегодня

В Тернополе, где призывник выпал из окна военкомата, в одной из квартир многоэтажного дома школьница покончила жизнь самоубийством. Мертвую девушку нашли ее родные.

Об этом сообщает пресс-служба "103" в Facebook.

Детали инцидента

Трагический инцидент произошел в понедельник, 4 октября. Родные девушки вечером вернулись домой и обнаружили школьницу в петле. На место самоубийства сразу вызвали медиков, однако они лишь констатировали смерть.

Действия правоохранителей

За дело о смерти подростка взялись правоохранительные органы. Сейчас они устанавливают причину самоубийства, а также проверяют, добровольно ли девушка ушла из жизни. Известно, что она не оставила предсмертную записку.

Основные причины самоубийств

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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