Знайшли в петлі рідні. У Тернополі 15-річна школярка вчинила самогубство

Дівчина не залишила передсмертну записку/Колаж: Сьогодні

У Тернополі, де призовник випав з вікна військкомату, в одній з квартир багатоповерхового будинку школярка покінчила життя самогубством. Мертву дівчину знайшли її рідні.

Про це повідомляє пресслужба "103" в Facebook.

Деталі інциденту

Трагічний інцидент стався в понеділок, 4 жовтня. Рідні дівчини ввечері повернулися додому і виявили школярку в петлі. На місце самогубства відразу викликали медиків, проте вони лише констатували смерть.

Дії правоохоронців

За справу про смерть підлітка взялися правоохоронні органи. Зараз вони встановлюють причину самогубства, а також перевіряють, чи добровільно дівчина пішла з життя. Відомо, що вона не залишила передсмертну записку.

Основні причини самогубств

За інформацією BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, в школі і нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати у соціальних мереж. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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