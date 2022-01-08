Настоящая зима возвращается! В Украине резко ухудшится погода 9 января (карта)

В Украине ожидается ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 9 января, на территории Украины ожидаются сильные осадки. Так, в нескольких регионах выпадет снег и возможен дождь.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода на 9 января
На западе синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, а днем поднимется – от 0 до 3 градусов тепла.
В центральных областях ожидается дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от -2 до -5 градусов, а днем от -1 до +2.
На севере синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха ночью будет от -2 до -4 градусов, а днем до 2 градусов тепла.
В восточных областях также ожидается снег. Столбик термометра ночью покажет до -10 градусов, а днем до 4 градусов тепла.
В южных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет от 0 до -3 градусов, а днем до 5-8 градусов тепла.
В Киеве в этот день также будет мокрый снег. Столбик термометра ночью покажет от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +1.
Погода в Украине на 9 января. Скриншот
Украину может затопить – в каких регионах ждать опасность
В субботу, 8 января, на реках Закарпатья Латорице и Тисе продолжится повышение уровней воды.
На реке Латорица на 0,3-0,6 метра продолжится повышение уровней воды содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением дороги села Малые Геевцы и Тысянка. Синоптики прогнозируют 2 уровень опасности – оранжевый.
На реке Тиса на 1,5-2 метра возможен подъем уровня воды. Также ожидается 1 уровень опасности – желтый.
8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается восстановление подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды.
На реке Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится подъем воды и уровень опасности желтый.
Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.