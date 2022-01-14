Назад в 90-е. Жительницу Одессы ограбили прямо во время свидания

В Одессе произошло ограбление у Воронцовской колоннады. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе полицейские задержали иностранца, который во время свидания чуть не зарезал женщину. Угрожая ножом, мужчина отнял у своей жертвы все ценные вещи.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Подробности инцидента
Пообщавшись в интернете, злоумышленник пригласил женщину на прогулку к Воронцовской колоннаде. Там он, угрожая ножом, отобрал у нее смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.
Нож, которым угрожал мужчина. Фото: полиция
Мужчину задержали
Придя в себя, 44-летняя потерпевшая сообщила об этом полицию.
Женщина показывает, где произошло ограбление. Фото: полиция
Уже через несколько часов оперативники схватили правонарушителя в Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки. В то же время, он сказал полиции, что не помнит, где дел остальные похищенные вещи. Правоохранители их ищут.
Похищенные вещи. Фото: полиция
Злоумышленником оказался 43-летний гражданин соседнего государства. Его действия квалифицировали по части 1 ст. 187 Уголовного кодекса. Его задержали.
За совершение разбойного нападения иностранцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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