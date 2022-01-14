Назад в 90-ті. Жительку Одеси пограбували просто під час побачення

В Одесі сталося пограбування біля Воронцовської колонади. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі поліцейські затримали іноземця, який під час побачення ледь не зарізав жінку. Погрожуючи ножем, чоловік відібрав у своєї жертви всі цінні речі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
Подробиці інциденту
Поспілкувавшись в інтернеті, зловмисник запросив жінку на прогулянку до Воронцовської колонади. Там він, погрожуючи ножем, відібрав у неї смартфон, гроші, банківські карти й золоті прикраси.
Ніж, яким погрожував чоловік. Фото: поліція
Чоловіка затримали
Оговтавшись, 44-річна потерпіла сповістила про це до поліції.
Жінка показує, де відбулося пограбування. Фото: поліція
Вже за кілька годин оперативники схопили правопорушника в Стамбульському парку і вилучили в нього частину речей одеситки. Водночас, він сказав поліції, що не пам'ятає, де подів решту викрадених речей. Правоохоронці їх шукають.
Викрадені речі. Фото: поліція
Зловмисником виявився 43-річний громадянин сусідньої держави. Його дії кваліфікували за частиною 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Його затримали.
За вчинення розбійного нападу іноземцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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