Не боятся снега и льда! Зимой в Чернобыле можно увидеть огромных птиц (фото)

Цаплю можно увидеть, даже когда на водоеме уже появился первый лед. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернобыльской зоне до самой зимы любят жить большие белые цапли. Для заповедника это обычная птица.

Об этом рассказывают в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Как живут цапли в Чернобыле

В заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.

Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая. Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.

Что делают зимой

После окончания гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом.

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Когда же лед покрывает всю водную поверхность, птицы улетают на юг.

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Цапли в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радио-экологический Биосферный Заповедник

Что известно о больших белых цаплях

Длина тела составляет 85-95 см.

Размах крыльев до 140–160 см.

Масса: 1-1,6 кг.

Привычки: характерна длительная стойка на краю болота.

Продолжительность жизни: максимум 22 года.

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