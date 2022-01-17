Не бояться снігу і криги! Взимку в Чорнобилі можна побачити великих птахів (фото)

Чепур можна побачити навіть коли на водоймі вже з'явився перший лід. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорнобильській зоні до самої зими полюбляють жити великі білі чаплі (чепура велика). Для заповідника це звичайний птах.

Про це розповідають у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Як живуть чаплі в Чорнобилі

У заповіднику чаплі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип’ять. Такі місця – важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.

Навесні самиця відкладає до шести яєць. Пташенята з’являються на початку травня. Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.

Що роблять взимку

Після закінчення гніздового сезону чепури скупчуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються в заповіднику до кінця грудня. Особливо в ті роки, коли водойми лише частково вкриті кригою.

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Коли ж лід покриває всю водну поверхню, чепури відлітають на південь.

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Чепури в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Що відомо про чепур

Довжина тіла становить 85-95 см.

Розмах крил до 140-160 см.

Маса: 1-1,6 кг.

Звички: характерна тривала стійка на краю болота.

Тривалість життя: максимум 22 роки.

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