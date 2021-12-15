Фото дня. У Чорнобилі помітили сім'ю рідкісних лосів

У Чорнобилі помітили лосину сім'ю. Тварини лежали у снігу.
Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.
Лосина сім'я у Чорнобилі
На опублікованому знімку можна побачити, як мама-лосиха відпочиває на снігу, а поряд з нею на варті знаходиться лосеня-підліток.
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Що відомо про цих тварин?
Сучасних лосів ділять на два види — лось звичайний і лось американський (іноді другий не виокремлюють).
Лось поширений в лісовій зоні Північної півкулі, рідше в лісостепу і на околицях степової зони. У Європі зустрічається в Польщі, Угорщині, Чехії, Білорусі, на півночі України, в Скандинавії і Центральній Росії; у Азії — від Північної Монголії і Північно-східного Китаю до північної частини сибірської тайги.
У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни строком на 25 років, а потім занесло вид у Червону книгу України.
Нагадаємо, раніше у Чорнобильській зоні очевидці помітили рідкісного мігруючого птаха – рогатого жайворонка. Пернатий сидів на мосту біля річки Прип'ять та харчувався.
Крім того, у Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож". Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство.