Фото дня. У Чорнобилі помітили сім'ю рідкісних лосів

У лютому 2017 року в Україні офіційно заборонили полювання на лосів на всій території країни терміном на 25 років, а потім внесли вид до Червоної книги

У Чорнобилі помітили рідкісних тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобилі помітили лосину сім'ю. Тварини лежали у снігу.

Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.

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Лосина сім'я у Чорнобилі

На опублікованому знімку можна побачити, як мама-лосиха відпочиває на снігу, а поряд з нею на варті знаходиться лосеня-підліток.

Лосина сім'я у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський заповідник

Що відомо про цих тварин?

Сучасних лосів ділять на два види — лось звичайний і лось американський (іноді другий не виокремлюють).

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Лось поширений в лісовій зоні Північної півкулі, рідше в лісостепу і на околицях степової зони. У Європі зустрічається в Польщі, Угорщині, Чехії, Білорусі, на півночі України, в Скандинавії і Центральній Росії; у Азії — від Північної Монголії і Північно-східного Китаю до північної частини сибірської тайги.

У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни строком на 25 років, а потім занесло вид у Червону книгу України.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильській зоні очевидці помітили рідкісного мігруючого птаха – рогатого жайворонка. Пернатий сидів на мосту біля річки Прип'ять та харчувався.

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Крім того, у Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож". Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство.