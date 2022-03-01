Не хотите брать в НАТО? Зеленский выдвинул Западу предложение

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный Альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

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По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", – отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.

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"Это означает, что у нас есть территориальная целостность, наши границы защищены, у нас особые отношения со всеми нашими соседями, мы в полной безопасности, и гаранты, которые дают нам безопасность, гарантируют это юридически", – сказал президент.

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