Не менее месяца восстановления. Как постковидний синдром переживают украинцы

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

Меньше работы и лекарств – больше отдыха и воды. Эта простая формула ускорит выход из постковидного состояния, говорят врачи. Подавляющую слабость в течение месяца могут чувствовать даже те, кто болел бессимптомно. Подробнее о нюансах выздоровления рассказали в сюжете новостей "Сегодня".

Пациенты, переболевшие ковидом жалуются на слабость и потерю активности. Врач Владислава Романюк призывает не торопиться устанавливать рекорды. И не советует обвинять себя в лени.

"Минимум месяц-два человек чувствует слабость некую. Снижение работоспособности, то есть это абсолютно у всех людей, и я их предупреждаю, чтобы они не обижались на себя, не обижались на свой организм! И не были в поиске каких-то препаратов, какой панацеи, а воспринимали это нормально", – призывает терапевт, доктор-гастроентеролог, заведующая ковидным отделением Владислава Романюк.

Орган, который больше всего страдает от вирусных нагрузок – печень. Если не было осложнений, восстановится через месяц. При определенных условиях.

"Печень любит, если можно так сказать, покой, не нужно медикаментозно нагружать. Мы должны стараться доводить до сведения пациента, гидратация нормальная, обильное питье это очень важно", – отмечает врач.

Как выйти из постковидного состояния, Владислава Романюк рассказала во время трансляции "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова. Эфиры, которые имеют уже 14 миллионов просмотров – часть масштабного проекта фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

Чаще всего зрители спрашивают: можно ли заболеть ковидом второй раз? В практике терапевта такие случаи были.

"Болеть во второй раз? Честно, я на своей практике видела таких людей, в ту еще волну. То есть, если человек просто говорит, ну когда-то мне было плохо, и я думаю это ковид. Здесь такое не проходит. А если реально мне показывают два ПЦР положительных, то я этой мысли могу доверять, но не было такой ситуации, чтобы во второй раз человек болел хуже. то есть легче, или на том же уровне", – уверяет терапевт.

Эксперт советует хотя бы раз в год пройти обследование. Провериться на сахарный диабет и гипертонию, которые осложняют течение ковида.

Другие новости по теме