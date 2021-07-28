Не только выбор веры, но и цивилизации. Как украинцев поздравляют с Днем Крещения Руси

Украинцам не нужно доказывать, что крещение Руси – наша история, ведь наши доказательства не на бумаге, а в городах

Политики поздравляют с Днем Крещения Руси-Украины. Коллаж "Сегодня"

28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси-Украины. Его ввели в 2008 году и посвятили годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

"Сегодня" узнали, как поздравляют украинцев депутаты и известные личности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что также в этот день христианская община чтит память Святого Равноапостольного Князя Владимира.

"Пусть яркий свет этой веры в дальнейшем наполняет каждое сердце любовью к ближнему и дарит силы на будущие добрые дела", – добавил он.

Скриншот из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что крещение Руси-Украины – не часть нашей истории, а и есть наша история.

"Нам не надо доказывать это историческими трактатами-работами-статьями. Потому что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле, в камнях. Не в мифах и легендах, а в наших городах, на наших улицах", – сказал он.

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Пятый президент Петр Порошенко тоже опубликовал в Facebook свое видеопоздравление.

"Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня – неотъемлемая часть Европы", - сказал он.

Депутат Вадим Новинский еще вчера, 27 июля, опубликовал фото в рясе и написал: "Вера вечна, вера славна! Вера наша православна!".

Фото из Facebook

Напомним, 27 июля в Киеве верующие провели крестный ход. По подсчетам Украинской православной церкви, на мероприятие собралось более 350 тыс. человек.

Также мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.