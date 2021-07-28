Не только выбор веры, но и цивилизации. Как украинцев поздравляют с Днем Крещения Руси

Политики поздравляют с Днем Крещения Руси-Украины. Коллаж "Сегодня"
28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси-Украины. Его ввели в 2008 году и посвятили годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.
"Сегодня" узнали, как поздравляют украинцев депутаты и известные личности.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что также в этот день христианская община чтит память Святого Равноапостольного Князя Владимира.
"Пусть яркий свет этой веры в дальнейшем наполняет каждое сердце любовью к ближнему и дарит силы на будущие добрые дела", – добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что крещение Руси-Украины – не часть нашей истории, а и есть наша история.
"Нам не надо доказывать это историческими трактатами-работами-статьями. Потому что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле, в камнях. Не в мифах и легендах, а в наших городах, на наших улицах", – сказал он.
Пятый президент Петр Порошенко тоже опубликовал в Facebook свое видеопоздравление.
"Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня – неотъемлемая часть Европы", - сказал он.
Депутат Вадим Новинский еще вчера, 27 июля, опубликовал фото в рясе и написал: "Вера вечна, вера славна! Вера наша православна!".
Напомним, 27 июля в Киеве верующие провели крестный ход. По подсчетам Украинской православной церкви, на мероприятие собралось более 350 тыс. человек.
Также мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.
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