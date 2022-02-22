Не умел ходить и жевать: известный благотворительный фонд помог юноше (фото)

В два года он не умел не только ходить, но даже и жевать! А еще – почти не слышал, и – не видел. Но чудеса таки случаются, и теперь Вадим удивляет всех медиков.

История Вадима и его новой семьи

Вадим обожает прогулки по большому городу. Хочет прикоснуться ко всему, и тем самым подвергается опасности. Потому что проблемы со зрением, а еще — почти не слышит.

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"Он может резко выскочить или к собаке, или коту. Надо громко на него крикнуть и рукой показать. Тогда он поворачивается и понимает, что надо назад идти", — говорит приемная мать Ольга Дуденчук.

Желание Вадима приемная мать Ольга считывает по малейшему движению ребенка! Между ними связь — сильнее кровной. Волынянка делится воспоминаниями, как во время третьей беременности чуть не скончалась в больнице.

"Лежу в реанимации, знаю, что не выживу, а дома двое детей. Говорю: "Боже, если ты есть, дай выжить, я возьму ребенка из дома малютки". Буквально на глазах все меняется, давление поднимается, а врачи были в шоке, потому что они за 30 лет не спасали с кровотечением ни одного такого человека", — вспоминает приемная мать Ольга Дуденчук.

Свое обещание сдержала. На сайте "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова увидела фото сироты. С виду — копия ее старших детей. Но в два года малыш не то что ходить, жевать не мог.

"Мы приезжаем, ребенок лежащий, не ходит. Ребенок слеп и вообще не видит. Рефлексов никаких, и я говорю: "Ну, все. Я должна забрать этого ребенка. Это мое", — рассказывает приемная мать Ольга Дуденчук.

"Когда мы его только взяли, он ничего не умел — ни говорить, ни смотреть", — говорит названный брат Максим Дуденчук.

В семье Вадим второй раз родился. Невероятно, но за каких-то полтора месяца Ольга научила ребенка ходить. Пришло время удивляться врачам.

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"Мы МРТ делали. Говорят, что очень развит ребенок", — рассказывает приемная мать Ольга Дуденчук.

Слух Вадима восстановит сверхмощный цифровой аппарат. Но отдать за него 60 тысяч гривен семья не в состоянии.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

За помощью обратились в Фонд Рината Ахметова. Там не отказали! Уже 16 лет благотворительная организация всесторонне поддерживает детей во всей стране. Вадим впервые в жизни услышал мир звуков. Это растрогало даже медиков.

"Что является большим плюсом, есть возможность настраивать аппарат дистанционно. Это тоже все новейшие технологии. Это лучшее, что можем предложить на сегодня", — говорит аудилог, слухопротезист Наталья Музыка.

Эксперты предполагают, что парень может овладеть языком, даже в таком запоздалом возрасте. Залог – родительская любовь.

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