Не успеют защитить от "Омикрона"? В Украине затянули с бустерной вакцинацией – эпидемиолог

Массовая бустерная вакцинация в Украине пока не планируется. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бустерную вакцинацю медработников нужно было начать еще осенью, а в январе приступить уже делать бустерные прививки массово.

Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю и эпидемиолог Андрей Александрин в эфире Украина 24.

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Почему это важно

Эпидемиолог объяснил, что большинство медиков получило две дозы вакцинации как раз примерно в июне-июле, а сейчас уже прошло полгода.

"И мы знаем, что те исследования, которые сейчас проводят, показывают, что действительно люди начинают заболевать по второму кругу. А так как у нас сейчас потихонечку идет нарастание заболеваемости, скорее всего, это вызвано новым вариантом (коронавируса, – ред.), штаммом "Омикрон", поэтому все больше и больше людей будут заболевать и первые попадут под эту волну как раз медицинские работники", – уточнил он.

Александрин добавил, что в Украине очень сильно затянули с третьей бустерной дозой.

"Нужно уже было к январю как минимум подготовиться. Медицинских сотрудников уже за декабрь-ноябрь вакцинировать бустерной дозой. И как раз в январе уже приступать к массовой вакцинации взрослого населения", – добавил эпидемиолог.

Но первыми, по его словам, необходимо вакцинировать людей из группы риска. Так как в Украине пока очень низкий охват вакцинации населения двумя дозами.

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Нужен ли тест на антитела перед бустерной вакцинацией

"Нет, этого делать не нужно. Если мы посмотрим на исследования, опубликованные в ведущих авторитетных медицинских журналах, то они показывают, что даже если ты переболел, даже если была средняя или тяжелая степень, но есть возможность вакцинироваться – иди вакцинируйся. Вакцинированные люди даже когда заболевают, они в семь раз меньше вируса выделяют вокруг себя, чем люди, которые переболели.

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