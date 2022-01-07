Не успеют защитить от "Омикрона"? В Украине затянули с бустерной вакцинацией – эпидемиолог

Массовая бустерная вакцинация в Украине пока не планируется. / Фото: Коллаж: Сегодня
Бустерную вакцинацю медработников нужно было начать еще осенью, а в январе приступить уже делать бустерные прививки массово.
Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю и эпидемиолог Андрей Александрин в эфире Украина 24.
Почему это важно
Эпидемиолог объяснил, что большинство медиков получило две дозы вакцинации как раз примерно в июне-июле, а сейчас уже прошло полгода.
"И мы знаем, что те исследования, которые сейчас проводят, показывают, что действительно люди начинают заболевать по второму кругу. А так как у нас сейчас потихонечку идет нарастание заболеваемости, скорее всего, это вызвано новым вариантом (коронавируса, – ред.), штаммом "Омикрон", поэтому все больше и больше людей будут заболевать и первые попадут под эту волну как раз медицинские работники", – уточнил он.
Александрин добавил, что в Украине очень сильно затянули с третьей бустерной дозой.
"Нужно уже было к январю как минимум подготовиться. Медицинских сотрудников уже за декабрь-ноябрь вакцинировать бустерной дозой. И как раз в январе уже приступать к массовой вакцинации взрослого населения", – добавил эпидемиолог.
Но первыми, по его словам, необходимо вакцинировать людей из группы риска. Так как в Украине пока очень низкий охват вакцинации населения двумя дозами.
Нужен ли тест на антитела перед бустерной вакцинацией
"Нет, этого делать не нужно. Если мы посмотрим на исследования, опубликованные в ведущих авторитетных медицинских журналах, то они показывают, что даже если ты переболел, даже если была средняя или тяжелая степень, но есть возможность вакцинироваться – иди вакцинируйся. Вакцинированные люди даже когда заболевают, они в семь раз меньше вируса выделяют вокруг себя, чем люди, которые переболели.
Ранее мы писали:
- В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят через полгода после второй прививки.
- Уже открыта онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19.