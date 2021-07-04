"Не знаю, как дальше жить": Фукс признался, что после санкций кофе ему покупают друзья

Бизнесмена в "люди" выводят друзья, а некоторые предлагают даже финансовую помощь

После того, как против бизнесмена Павла Фукса ввели санкции, кофе ему начали покупать друзья.

Об этом пишет "ТСН".

"Плохо, очень тяжело сейчас, я не знаю, как дальше жить. Друзья берут и выручают, везут куда-то... Хорошо, что не расстреливают. Раньше расстреливали, если кто-то кому-то не нравился", – сказал Фукс.

По его словам, некоторые друзья предлагали ему деньги – 3 млн, но не уточнил, гривен или долларов. Он также рассказал, что не собирается идти в политику.

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"Я не люблю политику, меня это очень раздражает, они все там негодяи, вруны, я не люблю это все. Мне там тяжело", – добавил Фукс.

Он также рассказал, что не очень хорошо относится к тому, что сейчас у его дочери отношения с индийским бизнесменом, а когда она развелась с арабским миллионером, был и вовсе рад.

"Когда она развелась, я был счастлив и рад, этому мерзавцу я плачу вот уже 3 года по 5 тысяч фунтов в месяц (почти 190 тысяч гривен)", – отметил Фукс.

Напомним, 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Последний уже объявил о готовности судиться с государством.

А у Фирташа заявили, что все обвинения отрицают, но не смогли их оспорить, поскольку не были уведомлены заранее.