Неизвестный бросил в детей из окна гранату в Днепре (видео)

В Днепре возле дома раздался взрыв. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре прогремел взрыв возле многоэтажки, где играли дети, – неизвестный бросил из окна гранату.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Какова ситуация

"Перепуганные дети сразу разбежались. В полиции подтвердили, что травмировался 11-летний мальчик", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что к месту события уже подъехал КОРД.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Николаеве прозвучал сильный взрыв – возможно, российские оккупанты снова нанесли удар по городу. Также во временно оккупированном Донецке снова неспокойно – сообщалось о том, что горит и взрывается очередной склад с боеприпасами.