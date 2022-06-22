Невідомий кинув у дітей із вікна гранату в Дніпрі (відео)

У Дніпрі біля будинку пролунав вибух. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі прогримів вибух біля багатоповерхівки, де грали діти, – невідомий покинув з вікна гранату.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Яка ситуація

"Перелякані діти одразу розбіглися. У поліції підтвердили, що травмувався 11-річний хлопчик", – наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що до місця події вже під'їхав КОРД.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Миколаєві пролунав сильний вибух – можливо, російські окупанти знову завдали удару по місту. Також у тимчасово окупованому Донецьку знову неспокійно – повідомлялося про те, що горить та вибухає черговий склад із боєприпасами.