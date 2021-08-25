Фобия информационного аутсайдера. На Банковой ответили на обвинения Порошенко в атаке с зеленкой

На Банковой заявили, что 24 августа пятый президент якобы "оказался абсолютным информационным аутсайдером". Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что нападение с зеленкой на пятого президента Петра Порошенко – обычное хулиганство, а то, что он связал его с действующим главой государства Владимиром Зеленским – "фобия" и "нелепый повод" попасть в СМИ.

Об этом сообщает LIGA.net.

На Банковой заявили, что 24 августа пятый президент якобы "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".

Подоляк недоумевает, для чего бы ОП устраивать такие провокации против Порошенко.

Он также заявил, что прошлый президент "постоянно и весьма навязчиво старается отождествить себя с волонтерами, военными и патриотами".

"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", – добавил Подоляк.

Он подытожил, что происшествию уже дала оценку полиция, открыв против подозреваемого 1999 года рождения уголовное дело за хулиганство – "и к этому нечего добавить".

Читайте также:

Реклама

"Зеленая сопля" и неистовые фобии: все подробности нападения на Порошенко с зеленкой

Что произошло

24 августа Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Подозреваемый задержан: это уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

После инцидента Порошенко заявил: "Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой".

Соратники пятого президента распространили в соцсетях, что подозреваемого после инцидента увели якобы на Банковую, а не в полицию.

Читайте другие новости по теме:

Ранее мы сообщали, что 5 сентября 202 года мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой . Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.

. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся. Также напомним, 21 июля 2020 года под Радой троих депутатов облили зеленкой. Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: