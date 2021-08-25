Фобія інформаційного аутсайдера. На Банковій відповіли на звинувачення Порошенко в атаці з зеленкою

На Банковій заявили, що 24 серпня п'ятий президент нібито "виявився абсолютним інформаційним аутсайдером". Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що напад з зеленкою на п'ятого президента Петра Порошенка – звичайне хуліганство, а те, що він пов'язав його з чинним главою держави Володимиром Зеленським – "фобія" і "безглуздий привід" потрапити в ЗМІ.

Про це повідомляє LIGA.net.

На Банковій заявили, що 24 серпня п'ятий президент нібито "виявився абсолютним інформаційним аутсайдером – і тому використовував навіть настільки безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивний парадний настрій".

Подоляк дивується, для чого б ОП влаштовувати такі провокації проти Порошенка.

Він також заявив, що колишній президент "постійно і дуже нав'язливо намагається ототожнити себе з волонтерами, військовими та патріотами".

"Якщо Порошенко дійсно заявив, що інцидент із зеленкою був спробою зупинити волонтерів та ветеранів, то це дуже дурна заява, навіть якось ніяково за Порошенка. Ці люди захищали Україну від зовнішньої агресії і їх не зупиняли набагато серйозніші речі, ніж зеленка", – додав Подоляк.

Він підсумував, що події вже дала оцінку поліція, відкривши проти підозрюваного 1999 року народження кримінальну справу за хуліганство – "і до цього немає чого додати".

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Що сталося

24 серпня Порошенко облили зеленкою в центрі Києва. Підозрюваний затриманий: це уродженець Чернігівської області 1999 року народження.

Після інциденту Порошенко заявив: "Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій".

Соратники п'ятого президента також поширили у соцмережах, що підозрюваного після інциденту забрали нібито на Банкову.

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Раніше ми повідомляли, що 5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою . Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.

. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся. Також нагадаємо, 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євгеній Шевченко, а також депутат від ОПЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в Україні".

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