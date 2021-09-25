Немного теплее, чем в прошлые дни: прогноз погоды на 25 сентября (карта)

Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине, 25 сентября, будет немного теплее, чем в прошлые дни. В частности, на западе температура воздуха прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

Погода в регионах

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Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. На Западе прогнозируют сентябрьское тепло. В частности, обещают до + 20 градусов.

В Киеве прогнозируют похолодание. Столбики термометра там поднимутся лишь до +13...+15 градусов.

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На территории Крыма прогнозируют до +17 градусов. Там прогнозируют солнце.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.