"Ненавижу этих тварей, обрыганные ублюдки": украинка унизила украинских военных (видео)

Девушка считает, что бойцов ВСУ отправляют на войну полежать в тенечке и что они там сидят и ничего не делают

Бьюти-мастер из Чугуева Яна Ковалева записала шокирующие по своей циничности видео, в котором жестко выругала украинских военных, обозвала "тварями", а потом разместила новое видео с извинениями. Об этом пишет телеграм-канал "Харьков NOW".

"Это позорище. А что сказать хорошего? То что они вонючие, грязные, обрыганные ходят бухие по городу, обдолбанные? Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Он поехал куда-то, его отправили, он там пролежал в тенечке, ногой протелепал и он считается героем. Да какой-то ты на*ер герой? Против кого они воюют? Блин, не надо меня трогать по поводу этой темы, потому что я "размотаю" любого и каждого. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я сказать не могу. И мы им платим налоги нахлебникам, которые сидят и ни*ера не делают", – сказала Ковалева и пожаловалась, что на поддержку армии с нее высчитывают налоги.

Позже стало известно, что это заявление она сделала на фоне конфликта с ее клиенткой-военнослужащей, которая якобы не заплатила вовремя. А теперь муж клиентки выложил ролик и ее контакты в сеть. Также появился скриншот переписки девушек.

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините. А где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", – сказала бьюти-мастер.

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Несмотря на однозначную позицию в отношении военных, Ковалева таки принесла извинения.

"Я извиняюсь перед армией Украины. Я не хотела обидеть украинскую армию. Я говорила конкретно за ту женщину, которая со мной плохо поступила, но не за украинскую армию", – говорится в ее новом видеообращении.

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