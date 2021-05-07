"Украинцы дикари, позор" – дочь киевской судьи попала в скандал из-за Басты

В соцсетях появилось видео, на котором дочь судьи защищает российского рэпера и призывает смириться с потерей Крыма

Дочь судьи Анастасия

Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасия обнародовала скандальное видео, в котором назвала украинцев дикарями и призвала смириться с оккупацией Россией Крыма. Поводом для видеообращения стал скандал с приездом в Киев одного из ее любимых исполнителей российского рэпера Басты.

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Об этом в Facebook написал координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков.

Как известно, российский рэпер числится в базе сайта "Миротворец" и ранее ему был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Дочь судьи вступилась за Басту и обозвала украинцев дикарями. Источник: facebook.com/mzhernakov

"Наше быдло украинское, угомонитесь. То, что он выступал в Крыму, это ничего не значит… он (Крым) уже не наш. Смиритесь с этим… Просто дикари, у меня нет слов", – так Анастасия прокомментировала недовольство украинской общественности тем, что российский исполнитель посетил нашу столицу.

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Видеообращение Анастасия записала перед тем, как "пойти на пляж".

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Ранее Баста прокомментировал свой визит в Киев.