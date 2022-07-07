Непогода обрушилась на Одесскую область, выпал крупный град (видео)

В Одесской области выпал град / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В Одесской области в четверг, 7 июля, прошел ливень с крупным градом.

В Сети выкладывают видео разгула стихии.

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Отметим, что на 8 июля синоптики Укргидрометцентра также обещают в Одесской области дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов, днем 28-30.

В Киеве ливень затопил улицы

В Киеве 6 июля прошел сильный ливень с грозой.

В столице затопило ряд улиц, в основном на правом берегу. Машины буквально плавали по улицам.