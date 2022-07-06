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Сильная гроза накрыла Киев и повлекла панику у жителей столицы (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 18:19
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Из-за грома в машинах начали массово срабатывать сигнализации
На Киев обрушился сильный ливень с грозой
На Киев обрушился сильный ливень с грозой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 6 июля прошел сильный ливень с грозой.

В столице затопило ряд улиц. Из-за сильного грома в машинах начали массово срабатывать сигнализации. Киевлян призывают не бояться и не путать грозу со звуками взрывов.

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Telegram-каналы публикуют многочисленные видео стихии.

Напомним, накануне сильный ливень затопил Львов.

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Владимир Деркач ранее давал прогноз на все лето. По его словам, в июне должна была быть умеренно жаркая погода. На июль он прогнозировал сильные осадки. В августе синоптик прогнозирует типично летнюю погоду.

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"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло в прошлые годы", — сказал Деркач.

Он отмечал, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно в июле: ожидаются погодные явления от жары до мощных дождей и шквалов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также мы писали о том, кто подвержен метеозависимости и чем она опасна.

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