"Ни одно поражение не сломит Украину!" – Зеленский поблагодарил сборную за игру

Президент отмечает, что за игру с Англией больно, но совсем не стыдно

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сборную Украины за достойное выступление на Евро-2020, несмотря на поражение в матче с Англией.

"Ни одно поражение не сломит Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие", – пишет Зеленский.

Как отмечает президент, наша сборная получила важнейший опыт и стала еще сильнее.

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"Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!" – пишет президент.

Зеленский также восхитился силой поддержки украинцами сборной, которая была в каждом городе – "в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!".