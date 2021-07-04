Наравне с лучшими. Сборную Украины благодарят за игру на Евро-2020

Зеленский, Шмыгаль и другие политики отреагировали на проигрыш сборной на Евро-2020

Матч Украина-Англия. Фото Reuters

Сборная Украины проиграла Англии, но все равно осталась в победителях для своей страны – об этом пишут в соцсетях политики после четвертьфинала Евро-2020.

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"Ребята, вы доказали, что умеете бороться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!", – пишет в твиттере президент Зеленский.

Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

Не сомневается в будущих победах и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших. Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас еще впереди", – отмечает Шмыгаль.

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Пожелания будущих побед и радость за уровень игры сборной выразили:

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Все подробности в спецтеме Украина покидает Евро. Разгром от Англии