Нарівні з кращими. Збірній України дякують за гру на Євро-2020

Зеленський, Шмигаль і інші політики відреагували на програш збірної на Євро-2020

Матч Україна-Англія. Фото Reuters

Збірна України програла Англії, але все одно залишилася в переможцях для своєї країни – про це пишуть в соцмережах політики після чвертьфіналу Євро-2020.

Реклама

"Хлопці, ви довели, що вмієте боротися нарівні з кращими, що є сталевий характер, вмієте надихати і об'єднувати навколо себе всю країну. Спасибі за цей чемпіонат і впевнений, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні!", – пише в твітері президент Зеленський.

Хлопці, ви довели, что вмієте битися Нарівні з найкращими, что маєте сталевий характер, вмієте надіхаті й про & # 39; єднуваті вокруг себе всю країну. Дякую за цею чемпіонат и Певень, що далі – только краще! Обіймаю шкірного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, +2021

Не сумнівається в майбутніх перемогах і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також: "Жодна поразка не зламає Україну!" – Зеленський подякував збірній за гру

"Залишаємо Євро-2020 в вісімці кращих. Спасибі нашим хлопцям за те, що подарували Україні це футбольне свято. Найбільші перемоги у нас ще попереду", – зазначає Шмигаль.

Реклама

Побажання майбутніх перемог і радість за рівень гри збірної висловили:

Реклама

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Україна залишає Євро. Розгром від Англії