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Нарівні з кращими. Збірній України дякують за гру на Євро-2020

4 липня 2021 0:44

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Зеленський, Шмигаль і інші політики відреагували на програш збірної на Євро-2020

Матч Україна-Англія. Фото Reuters

Матч Україна-Англія. Фото Reuters

Збірна України програла Англії, але все одно залишилася в переможцях для своєї країни – про це пишуть в соцмережах політики після чвертьфіналу Євро-2020.

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"Хлопці, ви довели, що вмієте боротися нарівні з кращими, що є сталевий характер, вмієте надихати і об'єднувати навколо себе всю країну. Спасибі за цей чемпіонат і впевнений, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні!", – пише в твітері президент Зеленський.

Не сумнівається в майбутніх перемогах і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Залишаємо Євро-2020 в вісімці кращих. Спасибі нашим хлопцям за те, що подарували Україні це футбольне свято. Найбільші перемоги у нас ще попереду", – зазначає Шмигаль.

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Побажання майбутніх перемог і радість за рівень гри збірної висловили:

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Всі подробиці в спецтемі Україна залишає Євро. Розгром від Англії

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