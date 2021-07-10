Никаких декольте, шорт и мини – в НАУ поднялся дресс-кодовый скандал

Запрет ввели, как для преподавателей, так и для студентов. Перечень запретов большой

Скандал с дресс-кодом поднялся в Национальном авиационном университете и наделал шума на всю страну. Преподавателям и студентам запрещено носить декольте, мини-юбки, халаты, купальники и шорты.

Как запрет пояснило руководство вуза и что об этом думают студенты, узнала корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.

Что произошло

Студентка третьего курса юрфака Мария говорит, что за внешним видом студентов в НАУ пристально следят.

"Не пускают в шортах, в коротких юбках", – отмечает студентка.

Но с недавних пор ограничений стало еще больше. Разработали специальную памятку по внешнему виду студентов и преподавателей. "Чтобы дисциплину улучшить", – говорится в распоряжении ректора. Среди основных требований, таких как опрятность и удобство одежды, есть и другие.

Например, под запрет попали и рубашки слишком яркие и блузы декольтированные. Макияж – сдержанный, юбка – не выше 10 сантиметров от колена. В одежде для летнего отдыха – купальниках, халатах и даже обычных шортах – тоже на порог не пустят. И не самое главное: "Одежда должна соответствовать росту, выражать уважение хозяина к самому себе и обществу".

Как реагируют студенты и общественность

Анастасия готовится стать студенткой НАУ. В шортах и майке, о введенном в этом университете дресс-коде девушка еще не слышала. Узнает от журналистов.

"Они правы с одной стороны, а с другой стороны как-то... дресс-код был в школе. Университет – это свободное высшее учебное заведение, здесь можно и без этого обойтись", – говорит девушка и уже думает, не сменить ли вуз.

Пользователи сети над такими правилами уже смеются, а другие вузы приглашают к себе абитуриентов, чтобы не сдерживали себя ни в чем.

"Если вы "лицо женского пола", любите мини-юбки и глубокие декольте – поступайте, пожалуйста, в КПИ", – шутливо призывает Киевский политех.

Что говорит руководство вуза

Руководство Национального авиационного университета такому шуму вокруг дресс-кода удивляются. Мол, правила сдержанного стиля в остальных университетах тоже действуют. А сама памятка – это скорее рекомендации, а не обязательства. Линейкой мерить длину юбок тоже никто не будет. Но с толкованиями некоторых правил и у самых возникают трудности.

На учебу, уверяют, пускать будут всех. Если же одеждуа совсем не будет соответствовать стилю классическому – с бунтовщиком разве что беседу проведут. Да и сами рекомендации теперь пересмотрят, их по крайней мере сделают понятными.

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