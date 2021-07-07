Таран признал – туфли неудобные: девушкам-курсанткам поменяют обувь для парада

На параде будет одна коробка из 150 девушек – их нельзя было выпускать в полевой форме (берцах), а парадная неудобная

Тарану отомстили за девушек-военнослужащих. Коллаж "Сегодня"

Из-за "каблучного" скандала Министерство обороны приняло решение поменять девушкам-курсанткам обувь для марширования на параде ко Дню Независимости. Министр обороны Андрей Таран заявил, что нынешние парадные женские туфли были утверждены еще в 2017 году. Об этом он рассказал на заседании правительства.

Он считает, что отдельные политики в Украине "сделали из мухи слона", и назвал этот скандал "наездом".

"Считаю, что этот "наезд" был абсолютно инспирированным и безосновательным. Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, который предполагал именно такие туфли, был принят еще в 2017 году. Это обычные женские туфли для парадной формы одежды", – сказал Таран.

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Министр уточнил, что на параде боевые части должны проходить в боевой форме (в берцах), а не боевые (все учебные военные заведения) – в парадной форме.

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Он также сообщил, что на параде будет отдельная "коробка" из женщин-военнослужащих в количестве 150 человек.

"Второе – обувь действительно неудобная. Я до этого с этой обувью не сталкивался. Сейчас, после разговоров с женщинами-военнослужащими, мы выяснили, что эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы. Во-вторых, они действительно имеют высокий каблук, который не позволяет комфортно идти женщине в строю. Мы уже разработали новый образец туфель: они имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги. Наличие шнурков учитывает разную полноту стопы. Мы сделали намного меньший каблук", – сказал Таран.

Министр добавил, что в ближайшее время изготовят экспериментальный набор этой обуви, в которой девушки пройдут на параде.

"Если женщин выпустить в полевой форме одежды, то, я считаю, это будет неуместно, потому что это не боевая часть, а учебное военное заведение", – резюмировал он.

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Напомним, на днях в Верховную Раду министру Тарану женщины-депутаты принесли туфли в знак протеста против издевательства над девушками-военнослужащими. В Раде призвали срочно провести служебное расследование.

Корреспондент "Сегодня" побывал на репетиции, где курсантки оттачивают мастерство марширования на каблуках. Военные в подробностях рассказали нам о скандальных туфлях, а девушки ответили всем, кто критиковал эту инициативу.