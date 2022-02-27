Никаких переговоров в Минске! Зеленский предложил РФ другие варианты

Зеленский за переговоры, но не на условиях Москвы. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский отвергает возможность переговоров в Минске из-за агрессивных действий Беларуси, с которой в Украину летят ракеты и заезжает военная техника. Об этом он заявил в своем видеообращении к белорусам.

По его словам, сейчас много разговоров о возможных переговорах в Минске между Украиной и РФ, однако Киев не предлагал этот вариант как переговорную площадку и на это есть причины.

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"Четыре дня назад именно с территории Беларуси пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам. Это страшное дежавю: Киев атаковали в четыре утра, у кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. А вы спали, братья белорусы, а мы проснулись. Вы сейчас спите, а мы с этого момента уже не ложимся, потому что боремся за свою страну", – сказал Зеленский.

Он отметил, что если бы с территории Беларуси не было агрессивных действий, Киев мог бы говорить в Минске.

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"Мы хотим мира, мы хотим встречаться – Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут закончить войну", – резюмировал президент.

Как мы уже писали, Зеленский обратился к белорусам и заявил, что сейчас они не на нашей стороне. По его словам, сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и в том числе в Беларуси во время Второй мировой войны.

Также сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.