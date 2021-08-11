Войска США в Украине: что ответили у Зеленского

Все заинтересованные стороны узнают постфактум, если 30 августа в Вашингтоне на переговорах между лидерами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским будет поднят вопрос приглашения американских военных на территорию Украины.

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Что касается намерений президента, я комментировать не могу. Если такой вопрос поднимется во время переговоров, мы сообщим вам постфактум", – ответил пресс-секретарь президента Украины на вопрос, намерен ли Зеленский пригласить Пентагон в Украину.

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Никифоров отметил, что сейчас вопрос о военных базах США в Украине не стоит в повестке дня переговоров в Вашингтоне, а заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова больше гипотетический вариант усиления безопасности как Украины, так и региона в целом.

"Это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев на установку военных баз. Это же зависит не только от слов, но и от консенсуса украинского общества, и от желания самого НАТО, и от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно разозлят нашего северного соседа. Поэтому я думаю, это только рассуждения о том, как нам усилить нашу безопасность, безопасность Украины и безопасность в регионе", – отметил Никифоров.

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