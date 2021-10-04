Никто не защитил: в поезде "Укрзализныци" украинке угрожали пьяные пассажиры

Украинке угрожали пьяные пассажиры в поезде. Фото: коллаж "Сегодня"

В поезде "Укрзализныци" Львов – Запорожье женщина пожаловалась на то, что ей угрожали пьяные пассажиры. Их возмутило замечание за курение в тамбуре.

Об этом инциденте рассказала Евгения Захарченко на своей странице в Facebook.

Что произошло в поезде Львов – Запорожье

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Как рассказала Евгения, во время поездки в соседнем купе ехала супружеская пара, которая курила в тамбуре, несмотря на запрет. Также они открыто употребляли алкоголь и нецензурно выражались в присутствии детей. По словам очевидицы, проводница не обращала внимание на нарушения.

"Я обратилась к проводнице, чтобы та взяла вопрос на контроль, потому что пьяные матерные разговоры и шум ночью меня никак не устраивали, поэтому проводница позвонила начальнику поезда, попросив его прийти. Пьяный пассажир подошел ко мне и начал угрожать, что я не доеду до следующей станции. Когда я начала громко возмущаться, проводница, которая стояла в 1,5 метрах от нас, сказала, что ничего не слышала, что надо видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей. А жена этого пьяного тела, еле стоя на ногах, стала кричать, что они не пили, не курили, я все выдумываю", – отметила Евгения.

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В результате женщина позвонила в полицию. Через 1,5 часа пути в поезд прибыл наряд. Евгения рассказала, что начальник поезда отпустил правоохранителей, так как "ни у кого не было претензий, все утихомирились и спали".

Кроме того, Евгения пожаловалась, что в поезде "Укрзализныци" "было грязно и адски жарко, воняло сигаретами и не открывалось ни одно окно".

В поезде "Укрзализныци" снова скандал. Фото: Facebook/Евгения Захарченко

Ответ "Укрзализныци"

В комментариях под постом Евгении представители "Укрзализныци" отреагировали на сложившийся скандал. По их словам, другим пассажирам не мешали нарушители и они не имеют к ним претензий.

"Полицейские в своем протоколе отметили, что вызов был ложный. Мы в любом случае согласны с тем, что полиции следовало дождаться вас как заявительницу, а с поездной бригадой еще раз актуализируем порядок действий в подобных случаях. Спасибо вам за сигнал, мы обязательно проведем соответствующие работы, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем", – подчеркнули в "Укрзализныце".

Ответ "Укрзализныци". Фото: Скриншот

За что должны снимать с поезда

В правилах "Укрзализныци" указано, что с поезда должны снимать пассажиров, которые:

находятся в явно выраженном нетрезвом состоянии, нарушают правила проезда и общественный порядок, мешают спокойствию других пассажиров;

находятся в состоянии заболевания, и оно приводит к нарушению покоя окружающих, при этом невозможно поместить такого пассажира отдельно. В этом случае пассажира с его вещами удаляют из поезда при участии медицинского персонала и только на той станции, где имеются соответствующие медицинские учреждения.

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