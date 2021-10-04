Ніхто не захистив: у поїзді "Укрзалізниці" українці погрожували п'яні пасажири

Українці погрожували п'яні пасажири в поїзді. Фото: колаж "Сегодня"

У поїзді "Укрзалізниці" Львів – Запоріжжя жінка поскаржилася на те, що їй погрожували п'яні пасажири. Їх обурило зауваження за куріння в тамбурі.

Про цей інцидент розповіла Євгенія Захарченко на своїй сторінці у Facebook.

Що сталося в поїзді Львів – Запоріжжя

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Як розповіла Євгенія, під час поїздки в сусідньому купе їхала подружня пара, яка курила в тамбурі, незважаючи на заборону. Також вони відкрито вживали алкоголь і нецензурно висловлювалися у присутності дітей. За словами очевидиці, провідниця не звертала увагу на порушення.

"Я звернулася до провідниці, щоб та взяла питання на контроль, тому що п'яні матюкливі розмови і шум вночі мене ніяк не влаштовували, тому провідниця зателефонувала начальнику поїзда, попросивши його прийти. П'яний пасажир підійшов до мене і почав погрожувати, що я не доїду до наступної станції. Коли я почала голосно обурюватися, провідниця, яка стояла в 1,5 метрах від нас, сказала, що нічого не чула, що треба відеозапис або письмові підтвердження двох свідків. А дружина цього п'яного тіла, ледве стоячи на ногах, стала кричати, що вони не пили, не курили, я все вигадую", – зазначила Євгенія.

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У підсумку жінка зателефонувала в поліцію. Через 1,5 години шляху в поїзд прибув наряд. Євгенія розповіла, що начальник поїзда відпустив правоохоронців, оскільки "ні у кого не було претензій, всі вгамувалися і спали".

Крім того, Євгенія поскаржилася, що в поїзді "Укрзалізниці" "було брудно і пекельно жарко, смерділо сигаретами та не відкрилося жодне вікно".

У поїзді "Укрзалізниці" знову скандал. Фото: Facebook/Євгенія Захарченко

Відповідь "Укрзалізниці"

У коментарях під постом Євгенії представники "Укрзалізниці" відреагували на скандал, що стався. За їхніми словами, іншим пасажирам не заважали порушники і вони не мають до них претензій.

"Поліцейські у своєму протоколі зазначили, що виклик був помилковий. Ми в будь-якому випадку згодні з тим, що поліції варто було дочекатися вас як заявницю, а з поїзною бригадою ще раз актуалізуємо порядок дій у подібних випадках. Дякуємо вам за сигнал, ми обов'язково проведемо відповідні роботи, щоб не допускати таких ситуацій в майбутньому", – підкреслили в "Укрзалізниці".

Відповідь "Укрзалізниці". Фото: Скриншот

За що повинні знімати з поїзда

У правилах "Укрзалізниці" зазначено, що з поїзда повинні знімати таких пасажирів:

які перебувають в явно вираженому нетверезому стані, порушують правила проїзду і громадський порядок, заважають спокою інших пасажирів;

які перебувають в стані захворювання, і воно призводить до порушення спокою інших людей, причому неможливо помістити такого пасажира окремо. У цьому випадку пасажира з його речами видаляють з поїзда за участю медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні медичні установи.

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