Низкая сатурация и высокая температура. Как изменился COVID-19

В Украине реанимации пополняются пациентами с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
За все время пандемии симптомы коронавируса изменились. Болезнь чаще проходит в тяжелой форме, а после выздоровления пациенту нужна реабилитация.
Об этом медики 5-й клинической больницы Киева эксклюзивно рассказали сайту "Сегодня".
Как поменялся COVID-19
"Сейчас это быстрое развитие болезни, резкое падение сатурации, а также диарейный и температурный синдромы, такого стало больше", – рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Эльмира Мамедова.
Также у пациентов есть высокий риск тромбообразования.
"При лечении используются препараты для разжижения крови. Если их не применять, то образуются тромбы, а потом ужасные последствия", – добавляет Мамедова.
Врачи утверждают: если человек вакцинирован, то он намного проще перенесет болезнь и не попадет в реанимацию. Если вообще заболеет.
Главные симптомы ковида у вакцинированных:
- ломота в теле;
- температура до 38;
- потеря обоняния.
После выписки нужно дальше лечиться
Людям после коронавируса нужно продолжать лечение, но уже у психолога. У многих пациентов начинается постковидный синдром.
Могут быть:
- депрессия,
- нарушение сна,
- тревожность,
- бессонница.