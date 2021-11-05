Низкая сатурация и высокая температура. Как изменился COVID-19

В Украине реанимации пополняются пациентами с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За все время пандемии симптомы коронавируса изменились. Болезнь чаще проходит в тяжелой форме, а после выздоровления пациенту нужна реабилитация.

Об этом медики 5-й клинической больницы Киева эксклюзивно рассказали сайту "Сегодня".

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Как поменялся COVID-19

"Сейчас это быстрое развитие болезни, резкое падение сатурации, а также диарейный и температурный синдромы, такого стало больше", – рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Эльмира Мамедова.

Также у пациентов есть высокий риск тромбообразования.

"При лечении используются препараты для разжижения крови. Если их не применять, то образуются тромбы, а потом ужасные последствия", – добавляет Мамедова.

Врачи утверждают: если человек вакцинирован, то он намного проще перенесет болезнь и не попадет в реанимацию. Если вообще заболеет.

Главные симптомы ковида у вакцинированных:

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ломота в теле;

температура до 38;

потеря обоняния.

После выписки нужно дальше лечиться

Людям после коронавируса нужно продолжать лечение, но уже у психолога. У многих пациентов начинается постковидный синдром.

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