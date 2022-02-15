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Новая хакерская атака? Сайт Минобороны перестал работать

Ольга Кравченко
15 февраля, 17:38
Сейчас на главной странице ведомства выбивает ошибку

Сайт министерства не работает / Фото: Коллаж: Сегодня

Днем 15 февраля сайт Министерства обороны Украины приостановил свою работу. Как сообщает "Сегодня", с чем это связано пока неизвестно.

Получить доступ к сайту сейчас невозможно. Даже при перезагрузке и обновлении страницы ничего не происходит.

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В Минобороны нам только что сообщили, что выясняют и через считанные минуты их позиция будет на официальной странице в Facebook.

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