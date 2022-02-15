Новая хакерская атака? Сайт Минобороны перестал работать

Сайт министерства не работает / Фото: Коллаж: Сегодня
Днем 15 февраля сайт Министерства обороны Украины приостановил свою работу. Как сообщает "Сегодня", с чем это связано пока неизвестно.
Получить доступ к сайту сейчас невозможно. Даже при перезагрузке и обновлении страницы ничего не происходит.
В Минобороны нам только что сообщили, что выясняют и через считанные минуты их позиция будет на официальной странице в Facebook.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.