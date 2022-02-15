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Нова атака хакерів? Сайт Міноборони перестав працювати

Ольга Кравченко
15 лютого, 17:38
На головній сторінці відомства вибиває помилку

Сайт міністерства не працює / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 15 лютого сайт Міністерства оборони України припинив свою роботу. Як повідомляє "Сьогодні", із чим це пов'язано поки що невідомо.

Отримати доступ до сайту зараз неможливо.

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Навіть при перезавантаженні та оновленні сторінки нічого не відбувається.

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