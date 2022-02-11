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Українські військові проводять масштабні навчання: вражаючі фото та відео

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 09:38
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Мета тренувань – спільна робота структурних підрозділів органів управління, а також відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони
Тренування є плановим заходом/Фото: пресслужба ООС, колаж: "Сьогодні"
Тренування є плановим заходом/Фото: пресслужба ООС, колаж: "Сьогодні"

В Україні розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Вони проходять під загальним керівництвом головнокомандувача Збройних сил України з Командуванням об’єднаних сил ЗС України, представниками органів військового управління та інших складових сил оборони та безпеки.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України.

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Деталі

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування є плановим заходом. Їх завданням є спільна робота структурних підрозділів органів управління, а також відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.

"Ці військові маневри є продовженням оперативного збору з керівним складом командування, представниками органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки, що мають на меті підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними у ході ведення операції Сил оборони", — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, командно-штабні навчання триватимуть протягом поточного місяця на визначених військових полігонах на всій території держави. Саме у ході практичних дій всі без винятку командири військових частин та начальники мають можливість продемонструвати набуті спроможності щодо організації планування операцій, а також способи ведення оборонних, зокрема асиметричних дій.

"По завершенню навчань має бути досягнена злагодженість дій командування з органами військового управління ЗС України та інших складових сил оборони та безпеки під час ведення операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами, що прийняті у державах-членах НАТО", — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
Навчання триватимуть протягом поточного місяця/Фото: пресслужба ООС
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