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СЬОГОДНІ Новини України

Українські танкісти провели масштабні навчання: вражаюче відео

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 08:00
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Військові заявляють, що протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до відсічі противника
Підготовка підрозділів продовжуватиметься і надалі / Колаж "Сьогодні"
Підготовка підрозділів продовжуватиметься і надалі / Колаж "Сьогодні"

На кількох полігонах тривають заняття з відсічі противника, який намагається прорвати оборону. Тренуються інженерні підрозділи, які встановлюють мінні загородження, танкові підрозділи та протитанкова артилерія.

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.

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Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

"Щоразу під час тренування ми маємо досягти максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, ухвалення ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуговування гармати або екіпажу танка", – повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

Все сталося без затримок

Протитанковий резерв швидко й організовано перемістився на рубіж розгортання, а сапери без затримок встановили мінні загородження. З танковими підрозділами бойова підготовка проходить у складі екіпажів та взводів.

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Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

"Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш у район очікування з наступним виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм танкові екіпажі визначили головні сили супротивника та змусили його проявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили у бій", – додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

Чому танки такі важливі?

Досвід Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил показав, що танки є однією з основ наступальної операції. Саме тому протитанкові та загальновійськові резерви повинні бути завжди готові до вогневої поразки противника.

Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

"Підготовка підрозділів на цьому тренуванні не завершується. Підтримка професійних навичок військовослужбовців продовжуватиметься", – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України
Військові продовжують заняття з відсічі противника. Фото: прес-служба Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

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