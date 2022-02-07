Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинские танкисты провели масштабные учения: впечатляющие видео

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 14:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Танки являются одной из основ наступательной операции. Из-за этого противотанковые и общевойсковые резервы должны быть всегда готовы
Подготовка подразделений будет продолжаться и дальше / Коллаж "Сегодня"
Подготовка подразделений будет продолжаться и дальше / Коллаж "Сегодня"

На нескольких полигонах продолжаются занятия по отпору противника, который пытается прорвать оборону. Тренируются инженерные подразделения, которые устанавливают минные заграждения, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

Об этом сообщает пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Реклама

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"Каждый раз, во время тренировки мы должны достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения к практическому его выполнению конкретным номером обслуживания пушки или экипажа танка", - сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Реклама

Все произошло без задержек

Противотанковый резерв быстро и организованно переместился на рубеж развертывания, а саперы без задержек установили минные заграждения. С танковыми подразделениями боевая подготовка проходит в составе экипажей и взводов.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой", – добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Реклама

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Почему танки так важны?

Опыт Антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковые и общевойсковые резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"Подготовка подразделений на этой тренировке не завершается. Поддержание профессиональных навыков военнослужащих будет продолжаться", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Угроза вторжения России

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Не Трухин? Мы узнали, кто был за рулем в авто нардепа Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда в Киеве откроют станцию метро "Львовская брама". Мы узнали сроки – эксклюзив Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Не Трухин? Мы узнали, кто был за рулем в авто нардепа Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

242 942

заболело за неделю в Украине

+25%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять