Новая тактика: российские оккупанты прикрываются флагом Украины

У российских оккупантов так подгорает, что они начали использовать наш флаг / Коллаж "Сегодня"

Российская армия, которая с 24 февраля топчет украинскую землю, начала прибегать к новой тактике – они начали использовать государственную символику Украины.

Об этом сообщается Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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"В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области. Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", – предупредил Залужный.

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