Новая вакцина против COVID-19 и увеличение российских войск на границе с Украиной — главные новости за ночь

Новая вакцина от COVID-19 защищает на 78%, а РФ зимой подтянет войска к украинским границам/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Нет и никогда!" – президент Грузии отказала Саакашвили в помиловании

Главе Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, третьему президенту Грузии (2004-2013 годы) Михеилу Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет и был арестован, не стоит надеяться на президентское помилование. Об этом вновь заявила нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Зурабишвили не считает, что можно помиловать Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Защитит на 78%. Что еще известно об одобренной ВОЗ новой вакцине от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования индийскую вакцину против коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech. Это уже восьмой препарат, который был одобрен для вакцинации от COVID-19.

Новую вакцину можно вводить не всем/Коллаж: Сегодня

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Зимняя война? Озвучена дата, когда РФ подтянет к украинской границе максимум военных сил

Увеличение российских войск на границе с Украиной ожидается на декабрь-январь. Такие данные собрала украинская разведка. Вокруг украинской границы и территории временно оккупированного Крыма постоянно дислоцируется около 90 тысяч российских военных.

Зимой Россия подтянет войска к украинским границам. / Фото: Коллаж: Сегодня