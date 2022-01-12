Новая волна COVID-19 и смертельное ДТП под Киевом — главные новости за ночь

В НАН заявили, что Украина на пороге новой волны COVID-19, а под Киевом грузовик столкнулся с легковушкой/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Украине начинается новая волна COVID-19 — НАН
В Украине начинается новая волна коронавируса. Количество положительных тестов возросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
Армия России не уходит: США заявили о ЧП на переговорах с Кремлем
Посол США в Москве Джон Салливан в интервью российским журналистам назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой. Никакой деэскалации с российской стороны американцы не наблюдают, а они, как известно, в последние недели ведут воздушную разведку в регионе с территории Украины.
В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой: погиб человек
В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.
В Одесской области зацвели редкие зимние цветы
В Одесской области зацвели редкие зимние цветы – безвременник анкарский. Растение занесено в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения.