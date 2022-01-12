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В Украине начинается новая волна COVID-19 — НАН

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 января, 03:34
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В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет
В Украине выросло количество положительных COVID-тестов/Коллаж: "Сегодня"
В Украине выросло количество положительных COVID-тестов/Коллаж: "Сегодня"

В Украине начинается новая волна коронавируса. Количество положительных тестов возросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

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Подробности

В Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) — в течение недели 19-25 января", — мова йде в сообщении.

Рост летальности

Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

Задержка во времени

По оценке ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, в данный момент ученым трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии.

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"Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", – мова йде в сообщении.

Таблетки от коронавируса

В мире уже появились таблетки от COVID-19. Также скоро они могут быть и в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна приобретет 300 тыс. курсов препарата. Таблетки смогут защитить от "Омикрона" и других штаммов.

В мире уже существуют таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что у них есть механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", — заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.

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