Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні починається нова хвиля COVID-19 — НАН

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 03:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.
В Україні зросла кількість позитивних COVID-тестів/Колаж: "Сьогодні"
В Україні зросла кількість позитивних COVID-тестів/Колаж: "Сьогодні"

В Україні починається нова хвиля коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Реклама

Деталі

В Україні збільшилася кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) — протягом тижня 19-25 січня", — йдеться в повідомленні.

Зростання летальності

Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давності. Таке зростання відбулося переважно шляхом змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.

Затримка в часі

За оцінкою науковців, Україна слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз науковцям важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії.

Реклама

"Зараз важко оцінити і спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" і епідемічних тенденцій ряду країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", — йдеться в повідомленні.

Таблетки від коронавірусу

У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Також скоро вони можуть бути і в Україні. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна придбає 300 тис. курсів препарату. Таблетки зможуть захистити від "Омікрону" та інших штамів.

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що вони мають механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів.

"Ми впевнені, що ці таблетки будуть ефективні проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні діятиме проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанта, який може виникнути", – заявив глава компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров'я, організованій JP Morgan.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Таблетки від COVID-19: що про них відомо і коли з'являться в Україні Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Збудують черговий ЖК? У Києві забудовник зніс гуртожиток Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна "Жлоби зайняли гору і беруть гроші": журналіст розкритикував відпочинок у Славському (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

31 783

захворіло за тиждень в Україні

+10%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.51

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

31.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти