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В Україні поновили дату обов'язкової вакцинації від COVID-19: кому потрібно поспішати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 17:10
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Працівники деяких установ повинні вакцинуватися як мінімум однією дозою
За добу в Україні 96 385 людей вакцинувалися проти COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
За добу в Україні 96 385 людей вакцинувалися проти COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Медики, комунальники та місцеві чиновники в Україні мають зробити щеплення від COVID-19 до 31 січня. Працівників цих установ можуть усунути з роботи, якщо вони не зроблять щеплення вчасно.

Про це повідомляє МОЗ.

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Деталі

31 січня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України, який розширив перелік професій, яким потрібно обов'язково вакцинуватися від COVID-19. Це працівники:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальні підприємства, установи та організації.

Працівники цих установ, які не отримають щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

"Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього", – додали у МОЗ.

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Статистика вакцинації в Україні

За добу в Україні 96 385 осіб вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людей, повністю імунізовано 59 075 людей.

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