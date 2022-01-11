Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Таблетки от COVID-19: что о них известно и когда появятся в Украине

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 18:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Препарат одобрили и планируют закупать в других странах
Украинские инфекционисты рассматривают лечение c помощью таблеток / Коллаж "Сегодня"
Украинские инфекционисты рассматривают лечение c помощью таблеток / Коллаж "Сегодня"

В мире уже появились таблетки от COVID-19. Также совсем скоро они могут быть и в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна закупит 300 тыс. курсов препарата. Таблетки смогут защитить от "Омикрона" и других штаммов.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о препаратах от COVID-19 и когда они могут появится в Украине.

Реклама

Экспериментальный препараты

В мире уже есть таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что они имеют механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов, сообщает Reuters, пишет Укринформ.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против Омикрона. Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против Омикрона и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", – заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.

Какая эффективность препаратов

Данных по действию препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет. После использования таблеток вероятности госпитализации и смерти снизилась на 30%. Исследования проводилось на 1 433 пациентах в ноябре.

Реклама

Более ранние исследования показывали эффективность в 50%.

Где используют таблетки

Препарат был одобрен американским Агентством по продовольствию и медикаментам (FDA) в прошлом месяце. Также его уже одобрили и планируют закупать в других странах, включая Великобританию, Японию и Индию.

Лечение COVID-19 таблетками в Украине

Украинские инфекционисты рассматривают лечение COVID-19 c помощью таблеток, но ответить на вопрос о точной дате старта пока затрудняются.

Реклама

В свою очередь, в Минздраве не исключают, что, например, таблетки "Молнупиравир" могут появиться в Украине в первом квартале 2022 года.

Ранее об этом препарате высказался глава ведомства Виктор Ляшко. Он заявил, что Украина планирует его закупать.

"Таблетки против коронавируса в мире уже используют. Что касается этого препарата – не изучал. Пока ничего не скажу", – сообщил сайту "Сегодня" инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Таблетки от COVID-19: что о них известно и когда появятся в Украине Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Выгоняют людей силой: в Киеве сносят общежитие, где живут люди (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Как попасть в страну, где не признают вашу вакцину? Ответ Минздрава Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

31 783

заболело за неделю в Украине

+10%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3663

Евро (€)

31.12

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять