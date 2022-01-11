Украину ждет новый локдаун из-за "Омикрона": когда и сколько будет продолжаться

Ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом ожидают уже в конце этого месяца

Игорь Кузин (на фото) назвал прогнозируемые сроки новой волны коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине готовятся к очередной волне коронавируса на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма. Пик заболеваемости будет длиться несколько месяцев.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в интервью BBC Украина.

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Когда начнется новая волна

По прогнозам Минздрава, очередной всплеск заболеваемости будет с конца января.

"В данное время будет больше Омикрона. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – заявил Кузин.

Он уточнил, что данный всплеск будет длительным и продлится несколько месяцев.

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От чего зависит продолжительность "Омикрон"-волны

"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", – уточнил санврач.

Предварительные прогнозы

Из-за штамма "Омикрон", который попал в Украину, СНБО уже прогнозировало в феврале новый карантин.

"К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам необходимо вакцинироваться", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В Украине нашли новые случаи "Омикрона"

По состоянию на 10 января в Одессе зафиксировали первый случай инфицирование новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

зафиксировали первый случай инфицирование новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого существуют штамм коронавируса "Омикрон".

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